Milano, Estupinan “imkansız” geri dönüşü başlattı: Şampiyonluk oranı düştü (7,50), Allegri Inter’i sarsıyor

Estupinan'ın şimşek gibi vuruşuyla şampiyonluk yarışı yeniden alevlendi. Henüz uzak bir ihtimal; fısıldayarak konuşulan, "olmaz ama olursa..." denilen türden bir ihtimal. Ancak Milan, Inter'e 7 puan yaklaşırken, Goldbet ve 888sport'un oran uzmanları net bir sinyal veriyor: Allegri'nin adamlarının şampiyonluk oranı 7,50 ile 9,00 arasında seyrediyor; bu, birkaç gün önceki 12,00'ye kıyasla belirgin bir düşüş.





Bu tersine dönüş, Rossoneri'nin daha önce hiç görülmemiş bir geri dönüşe dair umutlarını besliyor: Aslında, sezonun bitimine on maç kala yedi puan geride olan hiçbir takım şampiyonluğu kazanmayı başaramamıştı. Bu başarıyı gerçekleştirmek, Allegri'yi efsaneye dönüştürecek ve onu, Zaccheroni'nin 98/99 sezonunda (yine o) Milan'ın başardığı gibi tarihi geri dönüşlerle aynı kefeye koyacaktır. O sezon, Rossoneri, sezonun bitimine yedi maç kala Eriksson'un Lazio'suna karşı 7 puan gerideyken şampiyonluğu kazanmıştı. Ya da bir sonraki sezon, Lazio'nun Juventus'a karşı büyük bir geri dönüş yaparak, sezonun bitimine dokuz maç kala 8 puanlık farkı kapatması gibi.





Elbette, Milanlıların hedefleri gerçeklerle yüzleşmek zorunda: Chivu'nun adamlarıyla arasındaki farkı kapatmak yine de neredeyse bilim kurgu gibi görünüyor, zira bahisçiler için Inter'in şampiyonluğu 1,10 oranla oynanıyor, bu da birkaç gün önceki 1,05'ten biraz daha yüksek. Bu veri Inter'i rahatlatıyor, ancak kulüp başka bir istatistikle de yüzleşmek zorunda: Aslında, hiçbir Milano takımı sezonun iki derbisini de kaybederek Serie A'yı kazanamadı. Kısacası, sıralama hala Inter'in lehine, ancak uyarı açık: Bir daha hata yapmak yok, çünkü Milan pusuda.