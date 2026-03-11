Milano derbisinde tartışmalar: Doveri, Monza-Palermo maçını yönetecek, Abisso ise Napoli-Lecce maçına atandı

Milan ve Inter arasında oynanan son Madonnina Derbisinde, Daniele Doveri'nin üçlü düdüğü çalınmasından birkaç saniye önce, Samuele Ricci'nin Inter ceza sahasında eliyle topa dokunmasıyla maçın son dakikalarında heyecan doruğa ulaştı. Roma'lı hakem oyunu devam ettirdi ve VAR Rosario Abisso da saha içi inceleme yapılmasını önermedi: bu karar, AIA tarafından artık geleneksel hale gelen Open VAR toplantısında olumlu olarak değerlendirildi.





ATAMALAR - İki hakem önümüzdeki hafta sonu için de atandı: Doveri önümüzdeki hafta birinci ligde değil, Serie B'de önemli bir maçı yönetecek.

Atama sorumlusu Gianluca Rocchi, normal sezonun 30. haftasında, Roma'lı deneyimli hakemi Serie B'ye 'vermeye' karar verdi, çünkü Doveri, Cumartesi günü saat 17:15'te Monza'daki U-Power Stadyumu'nda ev sahibi takım ile Palermo arasındaki maçta düdük çalacak. Sicilyalı hakem Abisso, derbide VAR olarak görev yapacak ve bir başka Serie A maçı olan Napoli-Lecce maçında da ilk hakem olarak görev alacak.