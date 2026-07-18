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SS Lazio U20 v AC Milan U20 - Primavera 1Getty Images Sport

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Milano’da, Primavera takımının eski kaptanı Scotti bedelsiz olarak ayrılıyor ve Avellino’ya yaklaşıyor

AC Milan

Milan’ın genç takımının en önemli yeteneklerinden biri olan Filippo Scotti, sözleşmesini yenilemedi ve bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.

Rossoneri altyapısından bir başka genç yetenek, profesyonel futbolda kendine yer bulmak için Milanello’ya veda etmeye karar verdi. Söz konusu isim, 2006 doğumlu forvet Filippo Scotti; son yıllarda Milan’ın Primavera takımında deneyim kazanan oyuncu, gözden kaçmayacak performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerek Serie B kulüplerinin ilgisini çekmişti.

Çok yönlü genç forvet, Milan formasıyla yoluna devam etmeme kararı aldı ve Milan Futuro ile Serie D’de oynamaya ikna olamadığı için Milan ile sözleşmesini yenileme fikrinden kesin olarak vazgeçti. Bu karar, artık gençlik akademisindeki birçok yetenekli oyuncunun da benimsediği bir tercih (son örnekler arasında Alessandro Longoni ve Simone Lontani de yer alıyor) ve Primavera ile Milan Futuro arasında forma şansı aramaya devam etmek yerine, önemli bir ligde düzenli olarak oynama ve nihayet profesyonel liglere geçiş yapma arzusundan kaynaklanıyor.


Avellino, Cesena'nın güçlü rekabetini de geride bırakarak, oyuncuyla bedelsiz transfer konusunda tam bir anlaşmaya varmak üzere.

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