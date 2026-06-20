Milan, utanç verici bir gecikmeyle, ne genel müdürünü ne de futbol direktörünü henüz atamadı. Amorim, bu konunun en kısa sürede netleşmesini umuyor ve sayısız söylenti arasında Tuttosport imzalı yeni bir ipucu ortaya çıkıyor.





Ancak bununla da kalmıyor; Milan, transfer işlemlerinde “süper menajer” George Gardi’ye danışman olarak güvenmeye hazır olduğu söyleniyor. Hatırlanacağı üzere Gardi, o coğrafyada gerçekleştirdiği bazı sansasyonel transferler sayesinde Galatasaray’ın uluslararası alandaki büyümesinde başrol oynamıştı; bu transferler sayesinde Dries Mertens, Icardi, Leroy Sané ve Victor Osimhen gibi yıldız oyuncular Cimbom forması giymişti. Bu acil durumdan doğan teknik kadro yapısının ilk yan etkisi, Rúben Amorim’in yönetim odasındaki yetkilerinin artması olacak: Portekizli teknik adam, aynı zamanda bir teknik direktör-menajer olacak; zira sahip olduğu özgeçmişe bakıldığında, kulübün Milan’ı, Real Madrid’den sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok şampiyonluk kazanan kulübü olarak olması gereken seviyeye geri döndürmek için aklında olan (ancak şu ana kadar oldukça belirsiz olan) projenin ne olduğunu oyunculara açıklamakla görevlendirileceği kolayca tahmin edilebilir.