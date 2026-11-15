Milanlı Maignan, Fransa-Türkiye maçında sakatlandı: Devre arasında oyundan çıktı, neresinden sakatlandı?

Milan'ın kalecisi ve kaptanı sakatlandı: Fransa-Türkiye maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Kötü haber Milan'a geldi. Kaleci ve kaptan Mike Maignan Uluslar Ligi'nin altıncı haftasındaki maçın ilk yarısında sakatlandı. Fransa'nın kalesini korumak için sahaya çıkan eski Lille oyuncusu, L'Equipe'in aktardığına göre sağ uyluğundan sakatlandı.

Bu nedenle skor 0-0 iken devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Restes girdi.

Kalecinin sağlık durumunun netleşmesi bekleniyor. Milan formasıyla gelecek maçlarda sahaya çıkması ise tehlikede.