Milanlı Maignan, Fransa-Türkiye maçında sakatlandı: Devre arasında oyundan çıktı, neresinden sakatlandı?

Milan'ın kalecisi ve kaptanı sakatlandı: Fransa-Türkiye maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kötü haber Milan'a geldi. Kaleci ve kaptan Mike Maignan Uluslar Ligi'nin altıncı haftasındaki maçın ilk yarısında sakatlandı. Fransa'nın kalesini korumak için sahaya çıkan eski Lille oyuncusu, L'Equipe'in aktardığına göre sağ uyluğundan sakatlandı.
Bu nedenle skor 0-0 iken devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Restes girdi.
Kalecinin sağlık durumunun netleşmesi bekleniyor. Milan formasıyla gelecek maçlarda sahaya çıkması ise tehlikede.
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.