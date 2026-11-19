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Koni De Winter, San Babila'daki Milan Store'da düzenlenen Meet&Greet etkinliği sırasında Sportmediaset'e konuştu. Milan savunmacısının açıklamaları şöyle:

SAHADA ÇOK FAZLA SÜRE ALMASI

"Çok oynuyorum, oynamak güzel. Çok fazla maç yapıyoruz ve böyle dönemlerde antrenmanlarda daha çok vücuduna bakmaya, sağlıklı kalmaya odaklanıyorsun. Şu anda ben de daha çok bunu yapıyorum ama çok maç oynamak güzel. Milan formasıyla çok maç oynamak, bu maçları kazanmak ise daha da güzel."

LİDER Mİ?

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"Kendimi bu Milan'ın lideri gibi hissediyor muyum? Bu takımda kendimi iyi hissediyorum ve her zaman söylediğim gibi, elimden geleni vermeye çalışıyorum. Bu yıl belki daha önemli bir konumda olduğum da doğru olabilir. Ama ben her zaman üzerime düşeni yapmaya, her şeyimi vermeye ve takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum."

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AMORIM NASIL BİRİ?

"Bence insan yönü çok güçlü, bizden biri. Gülüyor, eğleniyor ama ciddi olması gerektiğinde ciddi. Takımla iç içe yaşıyor, takım da onu kendine yakın hissediyor. Bence bu, oyunculara iyi hissettiriyor. Onun için ve onunla çalışmak güzel. Ferencvaros yenilgisinden sonra çok sinirlendiği doğru mu? Evet ama bence bütün takım çok kötü bir performans sergilediğimizi hissediyordu. Bu bende görüldüğü gibi takım arkadaşlarımda da görülüyordu. Kaybettiğimizde bunun daha çok can yaktığını düşünüyorum çünkü iyi oynayabileceğimizi, bütün maçları kazanabileceğimizi biliyoruz. Bu yüzden evet, gerçekten kaybettiğimizde soyunma odasında önce kendimizi, sonra da herkesi hayal kırıklığına uğrattığımız hissediliyor."

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MEVKİSİ

"Stoper mi? İyi, iyi, çünkü ben de kendimi stoper olarak görüyorum. Ama bekte de oynayabildiğim doğru. Bunu yapabilirim fakat tercih ettiğim mevki değil. Evet, geçmişte orada birkaç maç oynadım ama stoperde rahat hissediyorum ve hocanın da bunu görmesinden mutluyum."

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MOREIRA 'ÇILGIN'

"Moreira biraz çılgın mı? Yani olumlu anlamda çılgınsa, evet. Eğlenmeyi, dans etmeyi, konuşmayı seviyor. Bu yüzden soyunma odası için, nasıl desem, bir ışık kaynağı."

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MAIGNAN SAVUNMACILARDAN NE İSTİYOR?

"Maç boyunca konsantrasyonumuzu korumamızı söylüyor. Bildiğimiz gibi tek bir an maçı değiştirebilir, Milan'da bir sezonu bile değiştirebilir. Bu yüzden hiçbir anı hafife almamak ve her zaman konsantre olmak çok önemli."

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PAVLOVIC HAKKINDA

"Onunla iyi bir ilişkimiz var, geçen yıl tanıştık. İlk gördüğünüzde belki düşünmezsiniz; ben de onunla bu kadar iyi arkadaş olacağımızı düşünmemiştim. Ama hem saha dışında hem de sahada çok iyi anlaştık. Onunla vakit geçirmek çok güzel."

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MASA TENİSİ

"Milanello'daki masa tenisi maçlarında Pavlovic ile benden hangisi daha iyi? Bu zor bir soru ama o benden çok daha yüksek bir seviyede başladı. Şimdi ben de çok geliştim, yine de onun hâlâ daha iyi olduğunu söylemeliyim. Her gün güne bir masa tenisi maçıyla başlıyor, sonra çalışmaya koyuluyoruz."