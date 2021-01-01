Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic: Ronaldo tarihin en iyi oyuncusu

Zlatan Ibrahimovic'e göre bir zamanlar herkes Ronaldo gibi olmak istiyordu.

Zlatan Ibrahimovic, Brezilyalı Ronaldo'nun 'tarihin en iyi oyuncusu' olduğunu söylüyor.

Ibrahimovic, Milan'ın Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız ile karşılaşacağı maç öncesi Ronaldo'ya karşı hayranlığını dile getirirken Brezilyalı yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de önüne koydu.

39 yaşındaki futbolcu, 2002 yılında Brezilya'ya Dünya Kupası zaferinde ilham veren Ronaldo Nazario'nun eşsiz yetenekleriyle maçın önüne geçtiğini ve futbol sanatının rakipsiz ustası olduğunu düşünüyor.

Zlatan Ibrahımovic ne dedi?

Zlatan, Discovery Plus 'a şu şekilde konuştu:

"Ronaldo'yu anlatmama gerek yok."

"Her zaman söylerim, iki tür oyuncunuz vardır: oyunu oynayanlar ya da oyunun kendisi olanlar. Benim için Ronaldo oyunun kendisiydi. Onu oynarken izleyen herkes onun gibi oynamak ve onun gibi olmak isterdi."

"Hareketleri, adım atma şekli... Benim için şüphesiz tarihin en büyük oyuncusu."

Ronaldo'nun olağanüstü kariyeri

Ronaldo profesyonel kariyerine 1993 yılında Cruzeiro'da başladı ardından da PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan ve Corinthians gibi kulüplerde forma giydi.

Brezilyalı forvet toplamda 452 maça çıktı ve 296 gol kaydetti. Üç kez FIFA Dünya Yılın Oyuncusu ve iki kez Ballons d'Or kazandı.

Ronaldo, Barça ve Inter'de forma giydiği dönemlerde kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadı.

2002 Dünya Kupası'nda 8 gol atmadan önce 1998'de Brezilya'nın Dünya Kupası finaline yükselmesine yardım etti.

Ibrahımovic vs Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo'yu tüm zamanların en iyisi ilan ederken istatistiklerde Brezilyalı'yı geride bıraktı.

Ronaldo 18 yıllık kariyeri boyunca yalnızca 13 kupa kaldırırken Ibrahimovic ise Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa'daki lig şampiyonluklarıyla beraber 31 kupa kazandı.

Isveçli yıldız skor tablosunda da Ronaldo'nun önünde. 21 yıllık kariyerinde 800 karşılaşmaya çıkan Ibrahımovic, 500'den fazla gol kaydetti.

Ibra çocukluk idolü ile Inter dönemlerinde karşı karşıya gelmişti. Serie A'da Ronaldo'nun Milan'da forma giydiği yıllarda Zlatan da Inter'de oynuyordu.