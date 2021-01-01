Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Manchester United maçında oynayabilecek mi?

Roma ile oynana maçta sakatlanan Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United maçlarında forma giyemeyebilir.

İtalya Serie A'nın 24. haftasında deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup eden Milan, kritik karşılaşmayı kazandı ama iki önemli oyuncusundan oldu.

Milano ekibinde ikinci yarının başında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, oyuna devam edemedi ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Yıldız oyuncu çarşamba günü oynanacak Udinese karşılaşmasında görev alamayacak. Hafta sonu oynanacak Verone mücadelesine yetişip yetişemeyeceği ise muamma.

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'a karşı oynayabilecek mi?

Roma maçının 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan, yerini Rafael Leao'ya bırakan Zlatan Ibrahimovic'in durumu ise daha kritik. Sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenen İsveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 11 Mart'ta oynanacak Manchester United maçını kaçıracak. Üstelik rövanş mücadelesinde de forma giyememe ihtimali hiç az değil.

Zlatan Ibrahimovic bu sezon kaç gol attı?

İlerlemiş yaşına rağmen Milan'da oldukça başarılı bir performans sergileyen 39 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı. Zlatan, İtalya Serie A'da 14 karşılaşmada 14 gol atarken, bir de asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez yeşil sahaya ayak basan Ibrahimovic, 5 maçta bir gol bir asist ile oynadı. İsveçli yıldız, İtalya Kupası'nda ise 2 maça çıktı, rakip fileleri bir kez havalandırdı.

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Zlatan Ibrahimovic'ten faydalanamayacak olan Milan'ın işi, Manchester United karşısında daha zor olabilir. Zira bu sezon oldukça formda olan İsveçli yıldızın, sahada olması rakiplere karşı bir psikolojik üstünlük de sağlıyor. Dolayısıyla bu eksiklik Milan'a dezavantaj, Manchester United'a ise ciddi bir avantaj sağlayacak.