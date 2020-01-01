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Milan'ın golcüsü Ibrahimovic Kovid-19'u yendi

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Zlatan Ibrahimovic AC Milan 2020-21
Getty Images
Zlatan Ibrahimovic'in son testi negatif çıktı. İsveçli yıldız karantinadan çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

Milan Kulübünün açıklamasında, Ibrahimovic'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

Ibrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

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    Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve  oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

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