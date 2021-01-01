Milan'da Zlatan Ibrahimovic geri dönmeye hazırlanıyor
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Serie A'nın 17. haftasında Torino ile karşılaşacak olan Milan'da Zlatan Ibrahimovic de geri dönmeye hazırlanıyor.
Son olarak 22 Kasım'da Napoli maçında forma giyen İsveçli golcü, ardından antrenmanda dizinden bir sakatlık geçirmişti.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ibrahimovic'in 11'de oynamasının zor olduğunu, ancak 24 kişilik kadroda yer aldığını söyledi.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu ise Torino karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.