Milan'da Zlatan Ibrahimovic geri dönmeye hazırlanıyor

Kasım ayından bu yana sahalardan uzak olan İsveçli süperstar, Torino karşısında formasına kavuşabilir.

'nın 17. haftasında ile karşılaşacak olan 'da Zlatan Ibrahimovic de geri dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak 22 Kasım'da maçında forma giyen İsveçli golcü, ardından antrenmanda dizinden bir sakatlık geçirmişti.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ibrahimovic'in 11'de oynamasının zor olduğunu, ancak 24 kişilik kadroda yer aldığını söyledi.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu ise Torino karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.