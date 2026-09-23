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Milan, Zidane Fransa kaptanları arasına Rabiot'yu da ekledi: Teknik Direktör'ün diğer tercihleri

AC Milan

Fransa’dan dikkat çekici gelişme: RMC Sport’a göre yeni teknik direktör Zidane, Rabiot’yu dört kaptandan biri olarak belirledi

Fransa, yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ve Uluslar Ligi'ndeki dört maçla yeniden başlıyor: 25 Eylül'de Türkiye, 28 Eylül'de Belçika, 2 Ekim'de İtalya ve gelecek 5 Ekim'de Belçika. Oldukça dikkat çekici bir yenilik, doğrudan itibarlı RMC Sport'tan geldi: Transalpinlerin yeni teknik direktörü, takımın 4 kaptanını belirlemiş durumda. Listede AC Milanlı Adrien Rabiot'nun yanı sıra Kylian Mbappè, Ousmane Dembelè ve Jules Koundè de yer alıyor. Bu tercih, hem soyunma odasındaki oturmuş liderlik yapısıyla hem de forma giyme sayısına göre yapıldı.



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