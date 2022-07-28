İkili arasındaki gerilim, artarak devam edecek gibi görünüyor.

Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku ile uzun süredir devam eden ve adeta “kan davasına” dönüşen polemiklerinin henüz bitmediğini açıkladı.

Manchester United’dan eski takım arkadaşıyla 2021 yılında oynanan bir Milan derbisinde ters düşmüşler ve yaşadıkları tartışmada kafa kafaya gelmişlerdi.

İliki arasında, tüm dünyanın ilgisini çeken sert bir atışma yaşanmıştı.

Birbirlerine karşılıklı hakaretler bulunmuşlar ve Milan'ın yıldızı Ibrahimovic oyun dışında kalmıştı.

Milan’la bir yıl daha sözleşme uzatan 40 yaşında forvet, yaşanan olayın ardından Lukaku'yu affetmediği konusunda ısrar ediyor.

Tam da bu noktada, Romelu Lukaku’nun Chelsea’den yeniden Inter’in yolunu tutmasıyla bu sezon ikili arasında ateşli anlar yaşanabilir.

Ne söylendi?

İbrahimovic, yeni kitabı 'Adrenalin'de yer alan olağanüstü açıklamasında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

İsveçli yıldız, Lukaku’nun annesinin Temmuz 2017'de Everton'dan Old Trafford'a gitmesi için “voodoo” büyüsü yapmasına vurgu yaptı.

İbrahimovic, “Ona, 'Git annene senin için bir “voodoo” büyüsü yapmasını söyle' diyorum.

"İlk yarı sona erdiğinde, Lukaku beni tünelde ‘Kafana üç kurşun sıkacağım' diye tehdit etti” dedi.

Ibrahimovic, bu tartışmaya yönelik yaptığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Lukaku beni incitmek için bir tür “voodoo” ritüeli gerçekleştirmiş olabilir mi?"

"Bana söylediği sözleri, ona yedireceğim"

İkili arasındaki ilk atışmayı başlatan isim Lukaku olmuştu ve Belçikalı yıldız, United'dan 75 milyon Sterlin’lik rekor kıran bir anlaşmayla Inter’e geldiğinde, kendisini ’Milan'ın gerçek kralı' ilan etmişti.

Old Trafford günlerinde, Lukaku'nun zayıf top kontrolünün ve topa ilk temasının gelişmesine yardımcı olduğunu söyleyen Ibrahimovic, bu tartışmayı sonlandırmak istemiyor.

İsveçli golcü, ”Lukaku kötü biri değil, ama ciddi bir hata yaptı, çünkü bana sırtını döndü.

“Bana söylediği sözleri, ona yedireceğim” diyerek tartışmayı körükledi.

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