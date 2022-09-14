NE OLDU? Ekim ayında 41 yaşına girecek olan Ibrahimovic, mayıs ayında ön çapraz bağ sakatlanması nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.

Ve yeni yıla kadar sahalara dönmesi beklenmiyor. Yaşadığı sakatlığın ardından emekli olması bekelenen İsveçli yıldız, henüz futbolu bırakmaya niyetli değil.

Ayıca Ibra'nın yeni bir rekor kırma ideali de var.

NE DEDİLER: Ibrahimovic, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka göreceksiniz. Geri döndüğümde sesim duyulacak, bana güvenebilirsiniz.

"Ve geri döndüğümde ise bunu şiddetle gerçekleştireceğim.

"Emekli olmayacağım, geri geleceğim ve asla pes etmeyeceğim."

Tecrübeli golcü, emeklilik kararını ise şöyle açıkladı: "Benden daha iyi bir oyuncu görürsem bırakırım. Ama henüz öyle bir futbolcu görmedim."

BÜYÜK RESİM: Ibrahimovic, 2021-22 sezonunda Milan soyunma odasında önemli bir figürdü ve as oyuncu olmamasına rağmen, Stefano Pioli'nin ekibinin 11 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğuna yardımcı oldu.

Zlatan, sekiz lig golü attı. Sakatlık sorunlarına rağmen, Milan ona temmuz ayında bir yıllık yeni bir sözleşme verdi.

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