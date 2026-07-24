Nassr ve Ittihad, İtalyan ekibi Milan'ın yıldızlarından biriyle anlaşmak için mevcut yaz transfer döneminde yeni bir mücadeleye girişti.

İtalyan "Calciomercato" sitesi, Nassr ve Ittihad'ın, Milan'ın orta saha oyuncusu Fransız Youssouf Fofana'yı mevcut yaz transfer döneminde kadrolarına katmak amacıyla ilgi listelerine aldığını belirtti.

Türk ekibi Beşiktaş, son saatlerde 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya en yakın taraftı; ancak ardından iki Suudi kulübü de devreye girdi.

Milan cephesinde ise, uygun bir bedel elde edilmesi kaydıyla, yani 20 milyon eurodan az olmamak şartıyla, Youssouf Fofana'dan ayrılma fikrine sıcak bakılıyor. İtalyan kulübü, iki Suudi ekibinin devreye girmesinin ardından bu rakamı artırmaya çalışıyor.

Nassr, geçen sezonun sonunda takımdan ayrılan Hırvat Marcelo Brozovic'in yerini doldurmak için mevcut yaz transfer döneminde bir defansif orta saha oyuncusuyla anlaşmanın peşinde ve halihazırda Real Mallorca'dan Portekizli Samu Costa'yı kadrosuna katmaya oldukça yaklaştı.

Buna karşılık Ittihad, geçen sezonun sonunda ayrılan Brezilyalı Fabinho'nun yerine aynı mevkide bir oyuncu arıyor ve bu bağlamda birçok isimle anılıyor; en dikkat çekenleri Faslı Sofyan Amrabat, Mısırlı Marwan Attia ve Nijeryalı Raphael Onyedika.

Fofana, 2024 yazında Monaco'dan transfer olduğu günden bu yana Milan'ın öne çıkan isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçen sezon takımıyla 36 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atıp 4 asist yaptı.