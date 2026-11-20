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Milan, Virgil Van Dijk'i gözüne kestirdi. Sportitalia'nın haberinin de doğruladığı bu ilgi gerçek: Liverpool'un stoperi ve Hollanda Millî Takımı'nın kaptanı, Milan'ın savunmasında birçok şeyin değişebileceği 2027 yazı için somut bir hedef.

Ocak 2018'de Southampton'dan 75 milyon sterlin, o günkü kurla 80 milyon euronun üzerinde bir bedelle Anfield'a gelen eski Groningen ve Celtic oyuncusu, özellikle liderliğiyle takıma seviye atlatabilecek deneyimli bir isim olarak görülüyor. Ancak Milan forması giymesi için birkaç koşulun bir araya gelmesi gerekiyor.

İlki, tüm kulvarlarda şu ana kadar 386 maça çıkıp 36 gol attığı Liverpool'dan ayrılması. Sözleşme durumu iyi biliniyor ve hem kulüp içinde hem de dışında yoğun biçimde tartışılıyor: van Dijk'in sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor ve oyuncu yeni sözleşme için görüşmeler yürütüyor. Şu anki isteği Beatles'ın şehrinde kalmak. Bredalı 1991 doğumlu oyuncu, Hollanda Millî Takımı kampında şunları söyledi: "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Bakalım ne olacak, paniğe kapılmıyorum. Her zaman yaptığım şeyi yapmaya devam etmek istiyorum."

Liverpool ise henüz kararını vermedi. Görüşmeler sürerken masadaki başlıca konular yeni sözleşmenin süresi ve maaş. Liverpool 2028'e kadar bir yıllık uzatma ve buna ek bir yıl opsiyonu öneriyor. Kulüp ayrıca, şu anda brüt yaklaşık 21 milyon sterlin, kur karşılığı net 13 milyon euronun üzerinde olan maaşından belirgin biçimde daha düşük bir ücret teklif etmeye hazır.

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İngiltere'de yazılanlara göre Southampton'ın eski lideri 2029'a kadar sürecek bir sözleşme istiyor ve maaşında büyük bir indirime yanaşmıyor. Milan şimdilik gelişmeleri izliyor. Oyuncunun temsilcilerine ilgisini iletti ancak Hollandalının önceliklerini biliyor. Liverpool'la anlaşma sağlanmazsa bir girişimde bulunup yazılı teklif sunacak. Cardinale, Liverpool'un 4 numarasının belki de en büyük hayranı olan Ibrahimovic ve Amorim, van Dijk'in 35 yaşında da (gelecek yaz 36 olacak) takım için önemli bir güç olabileceğine inanıyor.

Savunmayı güçlendirmek için tek seçenek van Dijk değil. Ocak ayında, satışa kapıyı açan Sporting Lizbon'un Portekizli stoperi Gonçalo Inacio için de girişimde bulunulacak. Başlangıç bedeli 40 milyon civarında olacak. Inacio'yu Amorim'le aynı menajerler temsil ediyor; menajerlerin Milan'la ilişkileri çok iyi ve aralarındaki iletişim oldukça düzenli.

Bu arada van Dijk, geleceği hakkında Sky Sport'a şöyle konuştu: "Birisi gelecek sezon ne yapacağımı bildiğini söyler ya da ima ederse bu doğru değildir; çünkü benim de henüz bir fikrim yok. Benim için önemli olan, kendimi iyi hissetmem ve önümde hâlâ uzun yıllar sürecek bir kariyerimin olması. Ne olursa olsun, buradaki yolculuğum inanılmazdı. Liverpool'a her zaman minnettar olacağım; neredeyse 10 yıl boyunca hayatımın büyük bir parçası oldu. Sözleşmemin uzatılıp uzatılmayacağını göreceğiz, aksi halde veda edeceğim bu yaz."