Milan ve Juventus'un gündeminde: Al-Nassr yeni bir Brezilyalı transferine göz dikti

Al Nassr, gelecek sezon takım kadrosunu güçlendirmek amacıyla, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir Brezilyalı oyuncuyla anlaşmaya gözünü dikti.

Güvenilir Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Al Nassr'ın mevcut yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Corinthians'ın orta saha oyuncusu Andre ile anlaşmak istediğini söyledi.

Brezilya kulübü ise, özellikle yaşadığı mali kriz nedeniyle halihazırda büyük bir satış anlaşması aradığından, Andre'yi satma fikrine karşı çıkmıyor.

Ancak Corinthians, genç oyuncusu için 18 milyon avro ile ek olarak 4 milyon avro bonus talep ediyor; bu da yine kendi yaşadığı mali kriz nedeniyle Al Nassr'ın ödemesi zor olacak bir rakam.

Aynı gazeteciye göre, Brezilya kulübünün, Andre'nin satış bedelini taksitler halinde alacağı uzun vadeli bir satış planına razı olması beklenmiyor; bu da anlaşmayı son derece karmaşık hale getiriyor.

Anlaşmayı daha da karmaşık kılan bir diğer unsur ise Brezilyalı oyuncunun menajerleri; zira oyuncuyu bir Avrupa kulübüne yönlendirmek istiyorlar, özellikle de daha önce Milan ve Juventus kulüplerinin ilgi odağı olduğu düşünüldüğünde.

Andre 20 yaşında olup ağırlıklı olarak defansif orta saha mevkiinde oynuyor. Geçen yaz A takıma yükseltilen oyuncu, Corinthians formasıyla 43 maça çıktı; bu maçlarda 7 gol atarken 2 asist yaptı.

Hatırlatmak gerekirse, Al Nassr, geçen sezonun sonunda sözleşmesi biten Hırvat Marcelo Brozovic'in ayrılığını telafi etmek üzere defansif orta saha mevkiine yeni bir oyuncu arıyor.

Al Nassr, Real Mallorca'nın orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa ile anlaşmaya yakındı; ancak şu anda kendisine uygulanan mali kısıtlamalar nedeniyle transferi henüz tamamlamayı başaramadı.