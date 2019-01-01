Milan ve Inter yeni stadyumun yapımı için bir araya geldi
İtalya’nın iki köklü kulübü 60.000 kişilik yeni stadyum için seçilmiş iki projesini yayınladı.
Oluşturulan planda yapılacak stadyumun yapımıyla ilgili fizibilite raporu belediyeye sunuldu.
🏟️ | A NEW STADIUM FOR MILANO— Inter (@Inter_en) September 26, 2019
Inter and @acmilan have presented the selected projects for the new stadium for both Clubs and the plans to redevelop the San Siro area. pic.twitter.com/lMsaJc2wwj
Yapılan yeni stadyumun yaklaşık 650 milyon euroya mal olması bekleniyor.
Açıklamalarda bulunan Milan başkanı Paolo Scaroni “Milan ve Inter 70 yılı aşkın bir süredir San Siro’yu paylaşıyor. Bu projenin gücü de iki takımın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Yeni stadyum sayesinde 3.500 kişiden fazla insana iş olanağı ve şehir halkına yeni spor-etkinlik alanları sağlanacak” ifadelerini kullandı.