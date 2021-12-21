Milan ve Inter'in 'Katedral' isimli yeni stadyumu ilk kez görücüye çıktı

Milan ve Inter, iki kulübün yeni stadyumu için seçilen projeyi açıkladı. Populous isimli mimarlık firması tarafından tasarlanan stadyum, içinde 110 bin metrekare yeşil alan barındıran dev bir spor kompleksinin merkezinde yer alacak.

Stadın dizaynında Milano şehrinin iki ikonik binası Duomo di Milano ve Galleria Vittorio Emanuele'den ilham alındı.

🏟️ Milano'ya yeni mabet geliyor!



👀 Inter ile Milan'ın ortaklaşa kullanacağı, 'Katedral' isimli stadyuma ait ilk görseller paylaşıldı. pic.twitter.com/nI3032F9kc — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 21, 2021

İddialı sözler

Milan Başkanı Paolo Scaroni, stadyumla ilgili beklentileri yükselten açıklamalarda bulundu.

"Yeni San Siro güçlü ve farklı kimliğiyle dünyanın en güzel stadyumu olacak. İki kulübü de dünya çapında daha rekabetçi hale getirecek; kolay ulaşılabilir, göz alıcı ve şehir için sürdürebilir nitelikte bir arena olacak."

Inter CEO'su Alessandro Antonello ise şu sözleri kullandı:

"Milano'nun yeni stadyumu yıl boyunca aktif kalacak, son derece modern bir yeşil alan içinde yer alacak. 50 bin metrekarelik parkı ve spor alanlarıyla, San Siro'yu sporun ve eğlencenin merkezi haline getirecek."

San Siro'nun tarihçesi

Milan ve Inter, 1926'dan bu yana maçlarını Giuseppe Meazza Stadı'nda oynuyor.

80 bin kişilik kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumu unvanın sahip olan Meazza, futbol tarihinde özel yere sahip maçlara ev sahipliği yaptı.

İki kulüp, tarihi stadyumun yerini alacak yeni bir yapı için çalışmalara başlandığını ilk olarak 2019 yılında duyurmuştu.

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Eski stadın beş yıl daha kullanılması öngörülüyor. San Siro, 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine ev sahipliği yaptıktan sonra sporseverlere veda edecek.

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