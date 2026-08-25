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Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Milan ve Chelsea deneyiminin ardından Nkunku cazip teklifleri reddederek Leipzig'e dönüyor

C. Nkunku
AC Milan
RB Leipzig
Serie A
Bundesliga
Fransa
İtalya
Almanya

Nkunku, 3 yıl sonra Leipzig'e geri dönüyor

Alman kulübü Leipzig, eski oyuncusu Fransız Christopher Nkunku'yu İtalyan ekibi Milan'dan kiralık olarak yeniden kadrosuna katma işlemlerini resmen tamamladı. Anlaşma, Bavyera ekibine 28 yaşındaki forvet için 28 milyon euro karşılığında kesin satın alma opsiyonu tanıyan bir madde içeriyor; ayrıca kiralama bedeli 3 milyon euro olarak belirlendi.

Bu transfer, Fransız milli oyuncunun kulüpten ayrılışından üç yıl sonra kadroya dönüşüne sahne oluyor. Nkunku, 2019 ile 2023 arasındaki dönemde Alman Ligi'nin en dikkat çeken golcü ve oyun kurucularından biri olarak yıldızını parlatmıştı. Nkunku, Leipzig'deki ilk döneminde 172 maça çıkmış, bu maçlarda 70 gol atmış ve 56 asist yapmıştı.

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Nkunku, takımın kadrosuna dönmekten duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Leipzig'e dönme fırsatı önüme çıktığında, bunu tüm gücümle değerlendirmek istedim. Buraya geri döndüğüm için son derece mutluyum, takıma doğrudan katkı sağlamamı sağlayacak yüksek bir fiziksel hazırlığa sahibim ve Red Bull Arena'da taraftarlarımızın önünde yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum."

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Leipzig kulübünün sportif direktörü Marcel Schäfer ise oyuncunun dönmeye yönelik kararlı isteğini övdü ve şunları söyledi: "Christo'nun yeniden Leipzig için oynama konusunda gösterdiği net kararlılık bizi çok etkiledi. Büyük Avrupa kulüplerinin kendisine ilgi göstermesine rağmen dönmekte ısrarcı oldu; bu da onun kulübümüze olan özel ve sıkı bağını yansıtıyor."

Fransız oyuncunun dönüşü, İngiliz ekibi Chelsea ve İtalyan ekibi Milan formaları altında yaşadığı profesyonel deneyimlerin ardından geliyor. Nkunku'nun; kanat, ofansif orta saha ve gerçek forvet mevkilerinde oynayabilme kabiliyeti sayesinde teknik direktöre hücum hattında çeşitli taktiksel çözümler sunması bekleniyor.

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