İtalyan ekibi Milan ve İngiliz ekibi Chelsea, Barcelona savunmacısı Gerard Martin'i bu yaz transfer döneminde kadrolarına katmaya ilgi gösterdi.

Bazı basın raporları, Milan'ın 24 yaşındaki stoperi transfer etmek için 35 milyon euro teklif etmeye hazır olduğunu belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick İspanyol savunmacının Katalan kulübünde kalması konusunda ısrarcı olsa da, Barcelona resmi teklifleri bekliyor.

Gerard Martin, 2025-2026 sezonunu Pau Cubarsi ile birlikte savunmanın göbeğinde ilk on bir oyuncusu olarak tamamladı. Sezonu istikrarlı bir gelişme gösterdi ve bu gelişme, ilk on bire dahil olması ve performansıyla Flick'i memnun edip hayran bırakan oyunculardan biri haline gelmesiyle zirveye ulaştı. Oyuncu, 51 maçta forma giydi ve bunların 38'inde ilk on birde yer aldı.

Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Katalan savunmacı, dikkat çekici bir gelişim sergiledi. Bu da Gerard Martin'i birçok büyük Avrupa kulübüyle ilişkilendiren raporları açıklıyor.

Barcelona transfer piyasasında hiçbir şeyi göz ardı etmiyor, ancak şimdiye kadar Alman teknik direktör Martin'in takımında kalmasını istiyor. Yine de her şey transfer döneminin gidişatına ve onun yerine getirilebilecek seçeneklere bağlı olacak.

Şu anda Martin, İngiltere'ye giden takımın bir parçası; isteği ve niyeti Barcelona'da kalmak yönünde ve Katalan kulübünün ilk on birindeki yerini korumak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.