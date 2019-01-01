Milan, UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi!

CAS, Milan'ın UEFA'nın vermiş olduğu Avrupa Kupaları'ndan men cezasına yaptığı itiraz başvurusunu geri çevirdi...

İtalyan devi , 2019-20 sezonunda UEFA 'nde mücadele edemeyecek.

Bilindiği üzere Milan Kulübü daha önceden UEFA tarafından FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan men cezasına çarptırılmış ve bu karar sonrası CAS'a başvurmuştu.

CAS'tan yapılan açıklamada ise Milan'ın 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarını içeren izleme periyotlarında FFP yükümlülüklerini yerine getirmediği ve kulübün yaptığı başvurunun geri çevrildiği duyuruldu.

Milan yerine ...

Bu karar sonrasında 'da Milan'ın yerine sezonu 7. sırada tamamlayan Torino UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılabilecek.