Milan, UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi!
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İtalyan devi Milan, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edemeyecek.
Bilindiği üzere Milan Kulübü daha önceden UEFA tarafından FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan men cezasına çarptırılmış ve bu karar sonrası CAS'a başvurmuştu.
CAS'tan yapılan açıklamada ise Milan'ın 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarını içeren izleme periyotlarında FFP yükümlülüklerini yerine getirmediği ve kulübün yaptığı başvurunun geri çevrildiği duyuruldu.
Milan yerine Torino...
Bu karar sonrasında Serie A'da Milan'ın yerine sezonu 7. sırada tamamlayan Torino UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Roma ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılabilecek.