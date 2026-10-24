Serie A'nın sekizinci haftasında yarın pazar günü Udinese ile karşılaşacak olan Milan, son doğrudan karşılaşmalarda belirgin bir üstünlükle maça hazırlanıyor.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Udinese ile Milan arasında Serie A'da oynanan son 8 maçın hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı; Rossoneri 5 galibiyet alırken Bianconeri 3 galibiyet elde etti. Bunların arasında Udinese'nin aralarındaki son maçta 11 Nisan'da aldığı 3-0'lık galibiyet de yer alıyor.

Milan, Serie A'da Udinese'ye karşı oynadığı son 13 maçta maç başına 1,8 gol ortalamasıyla 24 gol kaydetmesine rağmen, son karşılaşmada fileleri sarsamadı.

Udinese'nin Milan karşısında üst üste iki maçta kalesini gole kapadığı son kez 1993 ile 1994 yılları arasındaydı; o zaman iki maç da golsüz beraberlikle sona ermişti.

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Milan, Serie A'da Udinese karşısında deplasmanda oynadığı son 3 maçı toplam 10 gole karşılık 2 golle kazandı.

Rossoneri'nin bu rakip karşısında müsabakada deplasmanda üst üste 4 galibiyet elde ettiği tek sefer, 1999 ile 2001 yılları arasında yaşandı.

Udinese, Serie A'daki son 5 maçını, kalesinde topladığı toplam 13 gole karşılık 5 gol kaydederek kaybetti.

Takımın müsabakada daha uzun bir üst üste mağlubiyet serisi yaşadığı son kez, Massimo Oddo yönetiminde üst üste 11 maç kaybettiği Şubat ile Nisan 2018 arasındaydı.

Milan, Serie A'da deplasmanda oynadığı son üç maçın her birinde berabere kaldı; takımın müsabakada deplasmanda üst üste 4 beraberlik elde ettiği son kez, Vincenzo Montella yönetiminde Nisan ile Mayıs 2017 arasındaydı.

Udinese, bu sezon Serie A'da oynadığı 7 maçtan 5'ini kaybetti; buna karşılık bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Takım, müsabakada ilk 8 maçında bundan daha fazla mağlubiyet sayısını tarihi boyunca yalnızca 3 kez kaydetti: 6 maç kaybettiği 1960-1961, 7 maç kaybettiği 1961-1962 ve 6 maç kaybettiği 2017-2018 sezonlarında.

Ruben Amorim, Serie A'da Milan ile ilk 7 maçında mağlubiyet almayan üçüncü teknik direktör konumunda; kendisinden önce 1955 yılında ilk 8 maçta kayıtlarını mağlubiyetsiz tutan Hector Puricelli ve 1963 yılında ilk 13 maçta kaybetmeyen Luis Carniglia bulunuyor.

Milan, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında bunu başardıktan sonra, Serie A'da tek bir sezonda ilk 8 maçını mağlubiyetsiz bitirmeyi son 20 sezon içinde üçüncü kez gerçekleştirebilir.

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginin maçlarının ikinci yarısındaki gol farkında Udinese'nin önünde yalnızca Troyes ve Racing Santander bulunuyor; Udinese, Borussia Mönchengladbach ile eşit şekilde eksi 8 gol farkına sahip. Takım ikinci yarılarda yalnızca 2 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü.

Jurgen Ekkelenkamp, Serie A'da tek bir maçta hem gol atıp hem de asist yapmayı yalnızca bir kez başardı; o da 11 Nisan'da Milan karşısındaydı.

Udinese'li bir oyuncu bu sezon şu ana kadar Serie A'da kendi sahasında henüz gol kaydetmedi; ancak 20 şutla, 35 şut çeken Nico Paz'ın arkasından, müsabakada en fazla şut çeken orta saha oyuncuları arasında ikinci sırada yer alıyor.

Adrien Rabiot, Serie A'daki son dört maçının her birinde 3 gol atıp 2 asist yaparak, gol ya da asist yoluyla en az bir gole katkı sağladı.

Opta ağının bu verileri kaydetmeye başladığı 2004-2005 sezonundan bu yana, müsabakada üst üste 5 maç boyunca en az bir gole katkı sağlamayı başaran tek Milanlı orta saha oyuncuları, Temmuz 2020'de Hakan Çalhanoğlu ile Ekim 2004 ve Mayıs 2008'de Kaka oldu.