Milan'ın şampiyon teknik direktörü yeni sezon hedeflerine değinirken, Şampiyonlar Ligi'ni düşlemenin gerçekçi olmayacağını söyledi.

Serie A'nın son şampiyonu Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, yaptıkları transferlerin yanı sıra kadrolarını korumalarının da önemine değindi. En önemli güçlerinin oyuncu kalitesinin yanı sıra oyuncularının oyun sistemlerine ikna olması olduğunu belirten deneyimli teknik direktör, yeni sezonda da gelişimlerinin süreceğini ve rakiplere saygı duyacaklarını söyledi.

Ne söylendi?

"Göstermemiz gereken cesaret kendimizi her zaman sorgulamak. Bana kısmen cevaplayacağım birçok transfer sorusu soracağınıza eminim ama çok sayıda oyuncum henüz tam anlamıyla potansiyellerine ulaşmış değil ve her geçen gün gelişmek istiyoruz. Şampiyonluktan sonraki yaz tatili gerçekten heyecan vericiydi. Ailemle birlikte olmaktan keyif aldım ve çok sayıda Milan taraftarıyla tanıştım. Bu coşkuyu bütün sezon boyunca taşımamız gerekiyor.

"Gelecek sezon sahada olma şeklimize uygun işlevsel oyuncularla daha güçlü bir takım olacağız. Hala geliştirmemiz gereken oyuncularımız olduğu gerçeğinden başlayarak, doğru hamleler yapmalıyız. Transfer piyasası hakkında çok sayıda fikrimiz var. Pobega olağanüstü bir sezonun ardından takıma geri döndü. Birçok maçta bize fiziksel kalite katacak güçlü bir oyuncu. İlginç bir oyuncu olan Adli de aramıza katıldı. Kulüp olarak yetenekli ve doğru oyuncularımızı nasıl bulacağımızı biliyoruz.

"Çok bilinçli ve olgun bir ekiple beraberiz. Tatilde çalışmayı bırakmadık. Reçete her gün çalışmaya devam etmek. Bütün takımların seviyesi yükseliyor. Beklentiler ve baskı artıyor çünkü biz kazandık ve kazanmaya devam etmek istiyoruz.

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"Geçtiğimiz yıl Avrupa'da oynadığımız maçlar bize birçok şey kattı. Rekabetçi olmak için Avrupa'nın diğer büyükleriyle aramızda büyük bir makas yok. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir Milan'ı şu an için düşleyemiyoruz. Bütçeler hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Liverpool ve Manchester City bir oyuncuya 100 milyon euro harcarken, böyle takımlarla rekabet edebilmek hiç de kolay bir iş değil."

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