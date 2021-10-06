Milan taraftarlarından Donnarumma'ya köprüde büyük şok!

İtalya Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile oynayacağı maç için San Siro'ya dönen Gianluigi Donnarumma bir sürprizle karşılaştı.

Milan ile olan kontratını yenilemeyen ve yaz transfer döneminde kulübüne bonservis bedeli kazandırmadan PSG'ye transfer olan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, eski takımının taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. UEFA Uluslar Ligi yarı finali için yeniden San Siro'ya dönen Donnarumma, Milano'da tepkiyle karşılandı.

Striscione contro #Donnarumma da parte della Curva Sud del Milan @MilanNewsit pic.twitter.com/UyXZbox5Cu — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) October 5, 2021

EURO 2020'nin en değerli oyuncusu seçilen Donnarumma'ya İspanya ile oynanacak yarı final karşılaşmasında herhangi bir tepki gösterilmesi beklenmezken, Milan taraftarları buna rağmen genç kaleciyi Milano'da tepki ve sitem dolu bir pankartla karşıladı. Donnarumma ise maçın önemine vurgu yapıp, destek istedi.

"Milan'a her şeyimi verdim"

Milan'ın ünlü taraftar gruplarından Curva Sud tarafından San Siro'nun ve Roberto Mancini'nin takımının konakladığı otelin oldukça yakınında yer alan bir köprüye asılan pankartta, "Milano'da bir daha asla hoş karşılanmayacaksın" ifadelerine yer verildi. Donnarumma bu pankartı gördüğünde ne hissettiğine dair bir açıklama yapmadı.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan için elinden geleni yaptığını belirten dünyaca ünlü kaleci, "Milan'a sözleşmemin son gününe kadar her şeyimi verdim. Olumsuz bir tepkiyle karşılaşırsam çok üzülürüm çünkü bu yarı final bizim için çok önemli bir maç. Umarım taraftarlarımız 90 dakika yanımızda olur" dedi.

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