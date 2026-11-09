Milan, Tacchinardi'ye kulak ver: "İlk 11'iyle ligin en ilgi çekici takımı"

Eski Juventus orta saha oyuncusu ve bugün Mediaset yorumcusu olan Alessio Tacchinardi, Milan ve teknik direktörü Ruben Amorim ile Cenova'da da gol atamamasına rağmen Christian Pulisic'in golüne harika bir asist yapan Gonçalo Ramos hakkında şunları söyledi: "İzlenim şu: Milan, ilk 11'iyle potansiyel olarak ligin en ilgi çekici ve en fazla gelişebilecek takımı. Ancak kadronun tamamı hesaba katıldığında durum böyle değil. Ramos mu? Çabalıyor ama hiç

gol

atmıyor. İyi giden Genoa'yı deplasmanda yenmek yine de kolay değil. Üç günde böyle değişemezsin; bunun nedeni, iyi bir teknik direktöre sahip Milan'ın ilk 11'iyle gelişime en açık takım olması. Ama iki kulvarda oynayıp rekabetçi olamaz çünkü yedekleri diğerlerinin seviyesinde değil".