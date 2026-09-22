Milan, Stramaccioni’ye kulak verin: “Amorim üçlü savunmadan vazgeçmedi, ne aradığını size açıklayayım”

Andrea Stramaccioni, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan'ın Lecce karşısında görülen taktik yeniliklerini şöyle yorumladı: "Üçlü savunmadan vazgeçtiğini sanmıyorum, sadece Lecce maçında geriden oyun kurulumunda akıllı bir varyasyon gördüğümüzü düşünüyorum. Onu tanıdığım kadarıyla Amorim, takımlarında her zaman pozisyonel bir blokla 3-4-2-1'den yola çıkar. Bunu Sporting'de yaptı, daha az sonuç almış olsa da Manchester United'da da yaptı. Onun hedefi, saha içinde üçgenler ve eşkenar dörtgenler oluşturmak. Gila örneğini ele alalım. Portekizli teknik adamın oyun anlayışında onun her zaman üç pas seçeneği olması gerekir: soldaki orta sahaya, sağdaki kanat oyuncusuna ya da 10 numaraya. Diğer herkes için de durum böyle. Amorim takımın pozisyonel modeli “sindirdiğine” kanaat getirdiğinde, bazı varyasyonlar uygulamaya başlar. Lecce karşısında bunlardan birini gördük: Gila'yı bek pozisyonuna götüren bir rotasyonla dörtlü oyun kurulum, burada zorlanmıyor, Modric oyun kurucu rolünde ve Rabiot da kendisi için daha uygun bir rolde, ceza sahasına hücum edebileceği bir pozisyonda. Ancak topsuz oyunda, Lecce maçında bu çok az görülse de Milan yeniden üçlü savunmaya dönüyordu".