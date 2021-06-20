Serie A temsilcisi, ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu takımda tutmak istiyor.

Serie A temsilcisi, ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu takımda tutmak istiyor.

Milan yöneticileri, Hakan Çalhanoğlu’nu takımda tutmak için milli oyuncuya teklifini yaptı. Euro 2020’de Türkiye'yi temsil eden Hakan Çalhanoğlu ise henüz bu teklife bir yanıt vermedi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan’ın Serie A'yı ikinci sırada tamamladığı 2020-21 sezonunda takımının formasını tüm kulvarlarda 43 kez terletti. Bu maçlarda 9 kez rakip fileleri sarsan Hakan Çalhanoğlu, 12 kez de asist yaptı.

2017 yılında Bayer Leverkusen’den transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Milan’da devam etmek için maaşına belirgin bir zam bekliyor.

SportMediaset’in haberine göre, Milanlı yöneticiler Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 4 milyon euro maaş teklif etti ve yıldız oyuncuya 30 Haziran tarihine kadar süre tanıdı.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek için çok iyi bir teklif alması gerektiğini belirtmişti. Milli oyuncuyla benzer bir süreçten geçen Gianluigi Donnarumma ise kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Hakan Çalhanoğlu ile Juventus’un yanı sıra birkaç Premier Lig kulübünün de ilgilendiği söyleniyor.

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