Milan Skoda, Çaykur Rizespor'da

Karadeniz temsilcisi, Slavia Prag'dan Milan Skoda ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 20 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.

Yeşil mavililer, sezona Slavia Prag formasıyla başlayan 33 yaşındaki Skoda'yı 1,5 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan forvet oyuncu Milan Skoda, takımımızın kamp yaptığı Antalya Belek’te Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal ile birlikte düzenlenen imza töreninde, kendisini 1,5 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 19 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takım forması giyen 33 yaşındaki Milan Skoda’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 resmi maça çıkan Skoda, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.