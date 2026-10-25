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Goncalo Ramos MilanGetty
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Milan: Ramos, PSG formasıyla Süper Kupa'da belirleyici olduğu Udine'de yeniden ilk 11'e dönüyor

AC Milan

Çok sayıda kötü haberin arasında Milan ve Ruben Amorim'e rahat bir nefes aldıran bir gelişme var: Gonçalo Ramos, Bournemouth maçını kaçırmasına neden olan sol soleus kasındaki yorgunluğu atlattı. Yapılan kontrollerde herhangi bir sakatlık tespit edilmedi. Portekizli futbolcu cuma ve cumartesi günleri antrenmanlara normal şekilde katıldı ve Udine'de ilk 11'de sahaya çıkabilecek duruma geldi.


Bluenergy Stadyumu, Ramos için güzel anılar da taşıyor. Ağustos 2025'te Tottenham'a karşı 94. dakikada attığı gol, PSG'nin maçı penaltılara taşımasını sağlamış; PSG ardından kulüp tarihinin ilk UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı.

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