Milan Rafael Leao'nun transferi için en az 100 milyon euro talep edecek

İtalyan ekibi ile kontratı 2024'e dek sürecek olan Leao 7 milyon euro talep ederken, Milan sözleşmeyi 5 milyon euroya uzatmak istiyor.

Milan'ın geçtiğimiz sezon Serie A'da elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynayan ve Portekiz Milli Takımı ile Katar'da fark yaratan isimler arasında yer alan Rafael Leao'nun transfer piyasasındaki popüleritesi her geçen gün artarken, Real Madrid, Barcelona ve Chelsea'nin ilgi gösterdiği oyuncunun sözleşme problemi de Milan'ın elini zayıflatıyor.

Leao ne söyledi?

"Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Milan ile oturup sözleşmemin durumu hakkında konuşacağım. Katar'a gelmeden önce Paolo Maldini ile olumlu bir görüşmemiz oldu ve şimdi sıra detayları görüşmeye geldi"

Geçen sezon Serie A'yı 11 gol ve 10 asistle tamamlayan Leao, için 2019'da Lille'e 29.5 milyon euro ödeyen Milan'ın İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre oyuncunun satışı için 100 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Portekizli oyuncunun yıllık 7 milyon euroluk talebine karşılık 5 milyon euro önermesi beklenen Milan'ın önceliği ise Leao'nun 2024'te sona erecek kontratını yenilemek.