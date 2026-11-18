İki taraf da yola birlikte devam etmek istiyor. Cardinale, Adrien Rabiot'nun sözleşmesini uzatacak anlaşmayı yakında tamamlamayı hedefliyor. Annesi Veronique ile görüşmeler ileri aşamada.

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Son dönemdeki göz kamaştırıcı performanslar elbette hoş bir tesadüf; Milan'ın planı uzun süredir belliydi. Nitekim Ruben Amorim, Milan'ın niyetini daha eylül ayında önceden duyurup herkesi şaşırtmıştı.

Sezona 9 maçta 5 gol ve 4 asistle başlaması da süreci hızlandırdı. Rabiot'nun sözleşmesi, kulübün tamamlaması gereken en acil iş hâline geldi. Son haftalarda annesi Veronique ile temaslar neredeyse günlük hâle geldi ve görüşmeler oldukça verimli bir noktaya ulaştı: Rabiot için 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme hazırlanıyor. Mevcut sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Kulüp lehine bir sezonluk uzatma opsiyonu da öngörülüyor. Bu konu, önümüzdeki saatlerde çözüme kavuşturulacak son ayrıntılar arasında.

Maaş ve koşullar konusunda temel anlaşma sağlandı; geriye yalnızca son birkaç adım kaldı. Gelecek haftadan itibaren Rabiot, anlaşmayı resmiyete dökmek için herhangi bir gün kulüp merkezine çağrılabilir. Bu, Milan camiası, Cardinale'nin projesi ve Amorim için büyük bir haber olacak. Rabiot, Milan'ın bugününde olduğu gibi geleceğinde de yer alacak. Ortak hedefleri, birlikte kupalar kazanmak.

Temel anlaşma tamam; bu mutlu birlikteliği sürdürmek için yalnızca son hamle gerekiyor. Kulüp, oyuncunun ücretini de artıracak. Fransız futbolcu şu anda 3,5 milyon kazanıyor. Pulisic'te olduğu gibi ücretinin 5 milyona, buna ek olarak da bonuslara ulaşabileceğini düşünmek makul.

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Başta Napoli olmak üzere araya girmek isteyenler de sonuçtan memnun olmayacak. Yaz aylarındaki söylentiler, Allegri'ye duyduğu iddia edilen özlem ve Milan'daki geleceğine ilişkin şüpheler sanki çok geride kalmış gibi. Rabiot ayrılmak bir yana, Milan'a bağlılığını güçlendiriyor. Amorim, Fransız futbolcunun düşünce yapısını anlayıp sahada onu özgür bıraktı; karşılığında liderlik, üst düzey performanslar, goller ve asistler aldı. Hiç de fena değil.