Milan, Pulisic'in sözlerine kulak ver: "Top yakında dizime çarpıp ağlara girecek"

Christian Pulisic'in gol orucu devam ediyor; oyuncu, geçtiğimiz günlerde ABD milli takımının Alexis Saelemaekers ve Koni De Winter'in de forma giydiği Belçika ile oynadığı hazırlık maçında bile gol atmayı başaramadı. Avrupa milli takımının 5-2 galibiyetiyle sona eren maçın ardından, Milan'ın forveti bu zorlu dönemi şöyle değerlendirdi:





"O anlarda daha soğukkanlı olmalıyım. Zor bir dönem ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ve fırsatlar yaratıyorum. Sadece pozitif kalmalıyım. Bir noktada top dizime çarpıp gol olacak ve o zaman her şey değişecek, bunu biliyorum. Panik yapmıyorum. Yaz aylarından daha iyi. İşler değişecek."