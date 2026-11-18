ABD'nin Haiti'yi 2-0 yendiği maçta röveşatayla attığı olağanüstü golle perdeyi açan Christian Pulisic, karşılaşmanın ardından heyecanını paylaştı.

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Kaptan Amerika Christian Pulisic, ABD'nin CONCACAF Uluslar Ligi'nde Haiti karşısında gece elde ettiği galibiyetin başrolündeydi. Milanlı forvetin maçın ardından karma alanda Amerikan basınına yaptığı açıklamalar şöyle:

Röveşatayla attığın gol hakkında ne söylersin?

"Daha önce hiç böyle bir gol atmamıştım, özeldi. Weston topu ortaladı ve yapabileceğim tek şey buydu, bu yüzden denemem gerektiğini düşündüm. Topun ağlara girdiğini görmek gerçekten çok güzeldi."

Pochettino'nun veda gününde bir galibiyet armağan etmek güzel miydi?

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"Evet, tabii şimdi ayrılıyor. Dolayısıyla takımı iyi bir performans ve güzel bir galibiyetle uğurlamak güzel."

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Deneyimli oyuncularla gençlerden oluşan bu grubu nasıl tanımlarsın?

"Gerçekten çok güzel. Herkesle çalışmak keyifliydi. Yeni oyunculardan bazılarını ve birkaç genç yeteneği tanıma fırsatı bulduk. Elbette eski kadronun bir bölümü de hâlâ burada; bu yüzden gerçekten çok iyi bir takımız. Şu anda bulunduğumuz noktadan çok memnunum. Hâlâ geliştiğimizi ve bizi harika bir geleceğin beklediğini düşünüyorum."

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Pochettino'nun son maçıydı. Size ne bırakıyor?

"İyi bir noktadayız. Yani takımın geliştiğini düşünüyorum. Grup içinde iyi bir kültür olduğuna inanıyorum ve gelecek için gerçekten

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heyecan

duymamız gerektiğini düşünüyorum."

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Julian Hall'un etkisi hakkında ne söylersin?

"Onunla oynamak harikaydı. Gol attı ama genel oyunuyla da çok sayıda ileri koşu yaparak rakip takıma sorun çıkardı. Bu takıma katılıp iz bırakma konusunda harika bir iş çıkardı."

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Mauricio Pochettino'nun bu akşam size veda mesajı neydi?

"Gerçekten olağanüstü bir kültüre sahip olduğumuzu söyledi. Gerçekten özel bir şey inşa ettiğimizi ve bizi parlak bir geleceğin beklediğini söyledi. Takımın geri kalanının bizi desteklemesine izin vererek böyle devam etmemizi de istedi."

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Bu noktada teknik direktörün kim olduğunun gerçekten önemi var mı?

"Yani önemsiz olduğunu söylemiyorum. Sonuçta bu, biz oyuncuların vereceği bir karar değil. Kim gelirse gelsin, çok iyi yaptığımız şeylerin değerini bilmesini ve bize iyi bir yön çizmesini umuyoruz."