Christian Pulisic, ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası sonrası tatilinin ardından bu sabah Milanello’ya döndü. İlk etapta dönüşünün 29 Haziran Çarşamba günü olması planlanıyordu ancak Milan, lojistik nedenlerle de oyuncuya bir gün daha izin verdi.





Capitan America, rutin sağlık kontrollerinin ardından formunu yeniden kazanmak ve Belçika’ya karşı oynanan son maçta yaşadığı sağ fibuladaki mikro kırığın iyileşmesi için çalışmalara başlayacak. Onu karşılayacak isim ise, ABD’li oyuncudan birkaç saat önce dönen ve aynı şekilde Meksika Milli Takımı ile yaşadığı ayak bileği sorunundan kurtulma sürecinde olan Meksikalı forvet Santiago Gimenez olacak.