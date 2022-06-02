Dortmund ve Bayern Münih ile beş Bundesliga zaferi yaşayan ve toplam 59 milyon euro bonservis ödenen Götze, yeni sezonda Milan forması giyebilir.

Rafael Leao ve Sandro Tonali gibi gelişime açık yüksek potansiyelli oyuncularla Zlatan Ibrahimovic ve Olivier Giroud gibi deneyimli isimlerle kurulu kadrosuyla iyi bir takım kimyası yakalayan ve 11 yıllık aranın ardından Serie A'da zafere ulaşan Milan, önümüzdeki sezonda da kazanan formülü korumanın hesaplarını yaparken, çalışmalarını sürdürüyor.

Liverpool'dan Divock Origi'nin transferini tamamlayan ve Belçikalı oyuncunun imzasını resmen duyurmak için formaliteleri bekleyen kırmızı-siyahlı takımın ilgilendiği son isim ise Alman futbolunun bir dönemki en popüler isimlerinden biri olan Mario Götze.

Birkaç yıl önce de Milan'ın gündemine gelen Götze, Roger Schmidt tarafından ikna edilince PSV Eindhoven'a transfer olmuştu.

Transfere açık kapı

PSV'nin Almanya Milli Takımı ile birlikte 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ve kulüple 2024'e dek sözleşmesi bulunan Götze için 4-5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Hollanda'da 77 maçta forma giyen Götze bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, 16 da asist yaptı ve takımının en istikrarlı isimlerinden oldu.

2013 yazında 37 milyon euro karşılığında Dortmund'dan Bayern Münih'e transfer olan Götze, 2016 yazında 22 milyon euro karşılığında Dortmund'a geri dönmüştü. Bundesliga'da beş şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sezonun son bölümünde yaptığı açıklamalarda yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.

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