Karar artık verildi, geriye yalnızca en uygun adresi seçmek kaldı: Francesco Camarda, kış transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak ayrılacak.

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2008 doğumlu oyuncu, şu ana kadar Milan'da forma şansı bulmakta çok zorlandı. Goncalo Ramos'un gölgesinde kaldı ve hâlâ ideal maç ritmini arıyor. Serie A, Serie B ve yurt dışındaki kulüplerden çok sayıda talep var. Milan'ın altyapısından yetişen oyuncunun daha güçlü ve kendinden daha emin biçimde dönmek için düzenli oynaması gerekiyor.

Aynı zamanda Via Aldo Rossi'deki kulübün hücum hattında önemli bir hamle yapması gerekecek: Real Madrid'li Endrick, transferde bir numaralı hedef. Nicolò Tresoldi gibi oldukça ilgi çeken bir başka oyuncuya kıyasla da kesinlikle daha somut bir seçenek. Tresoldi içinse Club Brugge'ün ocak ayında satışa onay vermek üzere belirlediği yüksek bedel engel oluşturuyor: 65 ila 70 milyon euro.

Club Brugge, geçmişte pazarlıklarda zorlu bir taraf olduğunu ve oyuncularını daima kendi şartlarıyla sattığını fazlasıyla gösterdi. De Ketelaere ve Jashari transferleri nedeniyle Milan da bunu biliyor. Genç forveti için indirim yapması son derece düşük bir ihtimal.

Cardinale ve ekibi, Endrick ve Tresoldi'ye alternatif planları da değerlendirmek zorunda. Çünkü yeni bir forvetin gelişi artık yalnızca takımı güçlendirme isteği değil, açık bir ihtiyaç.

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Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde Milan'ın eskiden beri ilgilendiği Folarin Balogun'u önerdi. Eski Arsenal oyuncusu, Monaco'nun planlarında merkezi bir yerde olmadığını düşündüğü için ocak ayında Fransa'dan ve Monaco'dan ayrılmaya kararlı. Milan, ABD Milli Takımı'nda yıllardır Pulisic ile birlikte oynayan Amerikalı forveti kadrosuna katmak için görüşmelere başlama seçeneğini değerlendiriyor. Cagliari'li Mendy ise bugünden çok gelecek için takip edilen bir oyuncu.

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Hollanda ve Belçika transfer pazarlarına özellikle dikkat ediliyor. Milan'ın yeni forvetinin de bu bölgeden gelmesi bekleniyor.