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Nkunku MilanGetty Images

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Milan, Nkunku Leipzig ile sağlık kontrollerini tamamladı: anlaşmanın detayları ve ne zaman imza atacağı

AC Milan

Fransız forvet, Milan’dan sadece bir sezonun ardından ayrılıyor: Aston Villa ile iş tamamlandı

SkyDeChristopher Nkunku ile ilgili habere göre, Leipzig için sağlık kontrollerinin ikinci bölümünü tamamladı: Fransız forvet dün akşam Almanya'ya gelmiş ve gelir gelmez testlerin ilk aşamasından geçmişti.


Milan ile Leipzig, 3 milyon euro bedelli kiralık ve 30 milyon euronun biraz altında bir bedelle satın alma opsiyonu içeren anlaşmayı tamamladı. Alman kulübünün Nkunku için satın alma opsiyonunu kullanması halinde, üç yıllık ek bir sözleşme hazır olacak.


Artık eski Milan oyuncusu olan futbolcunun Leipzig ile sözleşme imzalaması bugünün ilerleyen saatlerinde bekleniyor.

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