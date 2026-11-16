Milan, Mendes Monaco'dan Balogun'u önerdi: Juventus da Amerikalı santrforun durumunu izliyor

Folarin Balogun, ocak ayında gol arayan takımlar için kaliteli bir seçenek olabilir. Amerikalı forvet, Monaco'dan ayrılıp Serie A'ya gelmek istiyor. Jorge Mendes, son günlerde Balogun hakkında Milan ve Juventus'la görüştü.

Reklam

. 2028'de sona erecek sözleşmesi, Monaco kulübünü 2001 doğumlu oyuncunun ayrılık sürecini hızlandırmaya ikna edebilir.

Gerry Cardinale, geçen yaz Diego Moreira adlı cevheri ve Goncalo Ramos gibi bir başka 9 numarayı Milan'a getiren Gestifute'nin CEO'suyla doğrudan temas hâlinde ve aralarında çok iyi bir ilişki var. Son günlerde Monaco'da zorlu bir dönemden geçen Folarin Balogun'un durumu da görüşüldü. Geçen yaz ayrılmaya hazırlanan Balogun, Tottenham'a transferi gerçekleşmeyince Monaco Prensliği'nde kaldı. Yeni teknik direktör Filipe Luis'in tam güvenini kazanamayan oyuncu, ligde altı kez sahaya çıktı; toplam 152 dakika oynadı ve bir gol kaydetti.

Milan, hücum hattındaki hedefleri Tresoldi ve Endrick'e odaklanmış durumda. Ancak Camarda kiralık olarak ayrılacağı ve Ramos'un da bu nedenle bir alternatif oyuncuya ihtiyacı olacağı için başka planları da değerlendirmek zorunda. Balogun, 2023 yazında Milan'a transfer olmaya yaklaşmıştı. Millî takımda birlikte oynadığı Pulisic'i iyi tanıyor ve Amorim'in işine yarayabilecek bir 9 numaranın özelliklerine sahip.

Mendes, Balogun hakkında, Woltemade ve Kolo Muani'nin yanına kaliteli bir forvet arayan Juventus'la da görüştü. Monaco'nun belirleyeceği ayrılık koşulları da belirleyici olacak: 50 milyonun altındaki bir talep, iki İtalyan kulübünün ilgisini çekebilir.