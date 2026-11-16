Milan: Maignan, Fransa-Türkiye maçında sakatlandı ve devre arasında oyundan çıktı. Ne sakatlığı yaşadı, ne zaman dönecek?

Milan'ın kalecisi ve kaptanı sakatlandı: Fransa-Türkiye maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Milan için endişe. Milan'ın kalecisi ve kaptanı Mike Maignan Nations League'in altıncı hafta maçının ilk yarısında sakatlandı. Fransa kalesini koruyan eski Lille oyuncusu, L'Equipe'in haberine göre sağ uyluğundan sakatlandı.

Bu nedenle maç 0-0 devam ederken devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Restes girdi.

L'Equipe'e göre Maignan, Türk forvet Deniz Gul ile girdiği mücadelede sert bir darbe aldı. Kaleci uyluğunda rahatsızlık hissettiğini söyledi. Fransa sağlık ekibi risk almak istemedi ve Zidane oyuncu değişikliğini yaptı.

Pazartesi sabahı yeni bilgiler geldi: Maignan sağ kalçasının adduktor bölgesinde ağrı hissetti. Fransa sağlık ekibi, 1995 doğumlu kalecinin durumuyla ilgili bilgi vermek için Milan'ın doktoruyla iletişime geçti.

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Maignan, yaşadığı sorunun boyutunu kesin olarak belirlemek ve milli aranın ardından oynanacak ilk maçta forma giyip giyemeyeceğini anlamak için önümüzdeki saatlerde Milan tarafından muayene edilecek. Ruben Amorim'in çalıştırdığı Milan, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Serie A'nın 12. haftasında Frosinone'yi San Siro'da ağırlayacak.