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Simone Gervasio
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Milan: Maignan, Fransa-Türkiye maçında sakatlandı ve devre arasında oyundan çıktı. Ne sakatlığı yaşadı, ne zaman dönecek?

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Milan'ın kalecisi ve kaptanı sakatlandı: Fransa-Türkiye maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Milan için endişe. Milan'ın kalecisi ve kaptanı Mike Maignan Nations League'in altıncı hafta maçının ilk yarısında sakatlandı. Fransa kalesini koruyan eski Lille oyuncusu, L'Equipe'in haberine göre sağ uyluğundan sakatlandı.

Bu nedenle maç 0-0 devam ederken devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Restes girdi.

L'Equipe'e göre Maignan, Türk forvet Deniz Gul ile girdiği mücadelede sert bir darbe aldı. Kaleci uyluğunda rahatsızlık hissettiğini söyledi. Fransa sağlık ekibi risk almak istemedi ve Zidane oyuncu değişikliğini yaptı.

Pazartesi sabahı yeni bilgiler geldi: Maignan sağ kalçasının adduktor bölgesinde ağrı hissetti. Fransa sağlık ekibi, 1995 doğumlu kalecinin durumuyla ilgili bilgi vermek için Milan'ın doktoruyla iletişime geçti.

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Maignan, yaşadığı sorunun boyutunu kesin olarak belirlemek ve milli aranın ardından oynanacak ilk maçta forma giyip giyemeyeceğini anlamak için önümüzdeki saatlerde Milan tarafından muayene edilecek. Ruben Amorim'in çalıştırdığı Milan, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Serie A'nın 12. haftasında Frosinone'yi San Siro'da ağırlayacak.

Yazan:Simone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.