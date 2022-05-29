Serie A'da mutlu sona ulaşan Milan, gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Serie A'da 11 yıllık aranın ardından şampiyonluk hasretini sonlandıran Milan'ın efsane ismi ve futbol direktörü Paolo Maldini kulübün geleceğe yönelik hedeflerine değindi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Maldini, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Portekizli yıldız Rafael Leao'yu ise satmayı düşünmediklerini söyledi.

Ne söylendi?

"Leao tabii ki satılık değil. O her geçen sezon üzerine koyan ham bir elmas gibi. Onu Lille'den 24 milyon euro karşılığında transfer ettik ve kontratına 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koyduk çünkü büyük bir gelişim göstereceğine inanıyorduk. Potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu her zaman biliyorduk ama bu gelişim sürecini sürdürmesi gerekiyor.

"Son derece zeki bir oyuncu olsa da bu süreçte yardıma ihtiyacı vardı ve onunla sık sık konuştum.

"Açık konuşmak gerekirse gelecekte Milan Leao'nun seviyesinde olamazsa ya da Leao Milan için yetersiz kalmaya başlarsa o zaman işler değişir ama bu ilişki şu an için oldukça iyi ilerliyor.

Takımı güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Liverpool'dan Origi ile görüşüyoruz ve bu transfer için önemli bir aşama kaydettik. Lille'den Botman'ı takip ettik ama onun pozisyonunda çok sayıda iyi oyuncuya sahibiz.

"Ibrahimovic'in de kontratı bitti ve 15 gün içerisinde yeniden bir araya geleceğiz. Anladığım kadarıyla beklediğinden az oynadığı için mutlu değil. Neler olacağını hep beraber göreceğiz ama ne yaparsak yapalım her iki tarafın da iyiliği için olacak. Anladığım kadarıyla kariyerini sürdürmek istiyor."

Daha fazla okuma