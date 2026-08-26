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Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan, Leao’nun “hayır”larla geçen yazı: Portekizli yıldız Suudi Arabistan’dan gelen dev teklifi reddetti

AC Milan

Milan'da Leao destanı sürüyor: Portekizli oyuncu, Al-Hilal'in dev teklifine 'hayır' dedi

Rafael Leao yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı ve teknik olarak cuma akşamı San Siro’daki maçta Ruben Amorim’in kullanımına hazır durumda. Bu sırada transferde gelişmeler bekleniyor; aracı isimler ve menajerler, sportif ve ekonomik açıdan mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çalışıyor. Şu anda Galatasaray ile Aston Villa arasında kıyasıya bir yarış var; Tottenham ise Jorge Mendes’in yönlendirmesiyle bilgi aldı ancak konuyu derinleştirmedi.


Son günlerde, editör ekibimizin edindiği bilgilere göre, Leao, hem Milan’a hem de oyuncunun kendisine yapılan Simone Inzaghi’nin Al-Hilal’inden gelen yüksek teklifi geri çevirdi: Suudi Arabistan Ligi’nde oynamaya ilgi duymuyor.

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