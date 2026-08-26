Milan, Leao’nun “hayır”larla geçen yazı: Portekizli yıldız Suudi Arabistan’dan gelen dev teklifi reddetti

Rafael Leao yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı ve teknik olarak cuma akşamı San Siro’daki maçta Ruben Amorim’in kullanımına hazır durumda. Bu sırada transferde gelişmeler bekleniyor; aracı isimler ve menajerler, sportif ve ekonomik açıdan mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çalışıyor. Şu anda Galatasaray ile Aston Villa arasında kıyasıya bir yarış var; Tottenham ise Jorge Mendes’in yönlendirmesiyle bilgi aldı ancak konuyu derinleştirmedi.





Son günlerde, editör ekibimizin edindiği bilgilere göre, Leao, hem Milan’a hem de oyuncunun kendisine yapılan Simone Inzaghi’nin Al-Hilal’inden gelen yüksek teklifi geri çevirdi: Suudi Arabistan Ligi’nde oynamaya ilgi duymuyor.