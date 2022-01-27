Serie A'da oynadığı son iki karşılaşmada da istediği skorları alamayan ve lider Inter'in dört puan gerisine düşen Milan hücum hattını genç bir isimle güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlı takım bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nikola Lazetic'in Kızılyıldız'da oynayan 2004 doğumlu yeğeni Marko Lazetic ile anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçen Lazetic yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Önümüzdeki beş sezon boyunca Milan forması giyecek olan Lazetic'in bonservisi yaklaşık 5 milyon euro olacak. 2020'de henüz 17 yaşındayken dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, bu sezon 14 lig karşılaşmasında forma giyerken, bir gol kaydetmişti.

Hücum hattı yaşlı ama etkili

Fenerbahçe'nin 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli ile elde ettiği şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Nikola Laztic sezonu 30 karşılaşmada beş golle tamamlamıştı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Lazio'ya transfer olan Lazetic, İtalya'da Livorno, Chievo, Torino gibi takımlarda forma giyerek iz bırakmıştı.

Sırbistan U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Marko Lazetic, Milan'ın hücum hattındaki yaş ortalamasını da düşürecek.

Stefano Pioli'nin takımı bu sezon 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'ten sekiz, 35 yaşındaki Olivier Giroud'dan ise altı gollük katkı alırken, 47 golle Serie A'nın en çok gol atan ikinci takımı oldu.

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