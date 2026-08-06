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Germany v Romania - U20 International FriendlyGetty Images Sport

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Milan kararını verdi: Odogu kiralık gidiyor. İşte AC Milan’dan onu isteyen kulüp

AC Milan

David Odogu, kiralık olarak Milan'dan ayrılacak: Anderlecht ve Mainz devrede

David Odogu, yalnızca bir sezonluğuna da olsa Milan’a veda etmeye yaklaşıyor.  Genç Alman stoper, Wolfsburg’dan 7 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında transfer edilmesinden 12 ay sonra kiralık olarak Milan’dan ayrılacak; şimdiden ilgilenen birkaç takım var: şu anda en somut seçenekler Anderlercht ve Mainz. Milan, oyuncuyla birlikte gelişimini sürdürmesi için en doğru yolu seçecek. Odogu, Jurgen Klopp’un geniş listesinde de yer alıyor; Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, milli takımın geleceği için düşünülen tüm oyuncuları gözlemlemeye başlayacak.

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