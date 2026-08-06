Milan kararını verdi: Odogu kiralık gidiyor. İşte AC Milan’dan onu isteyen kulüp

David Odogu, yalnızca bir sezonluğuna da olsa Milan’a veda etmeye yaklaşıyor. Genç Alman stoper, Wolfsburg’dan 7 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında transfer edilmesinden 12 ay sonra kiralık olarak Milan’dan ayrılacak; şimdiden ilgilenen birkaç takım var: şu anda en somut seçenekler Anderlercht ve Mainz. Milan, oyuncuyla birlikte gelişimini sürdürmesi için en doğru yolu seçecek. Odogu, Jurgen Klopp’un geniş listesinde de yer alıyor; Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, milli takımın geleceği için düşünülen tüm oyuncuları gözlemlemeye başlayacak.