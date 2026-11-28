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Milan'ın hücum hattı ocak transfer döneminde kaçınılmaz olarak küçük çaplı bir değişim geçirecek. Hücumu Goncalo Ramos'a emanet etme kararı ancak kısmen karşılık buldu. Portekizli forvet, takım arkadaşlarından en iyi verimi almak açısından çok faydalı olsa da gol sayısı sezon başındaki beklentilere göre hâlâ çok düşük.

Bu nedenle, Francesco Camarda'nın yaşadığı zorlukların da etkisiyle, eski PSG'li oyuncuyla dönüşümlü oynayabilecek veya onun yanında görev alabilecek bir hücum takviyesine ihtiyaç var. Kulüp sahibi Gerry Cardinale'nin de açıkça dile getirdiği hayal, Real Madrid'den Endrick. Ancak Matteo Moretto'nun aktardığına göre, yakında yeni sportif direktör olacak Krosche alternatifleri değerlendirmeye başladı ve Arnaud Kalimuendo adı yeniden gündeme geldi.

YENİDEN GÜNDEMDE: Milan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenli Fransız oyuncu Kalimuendo'yu birkaç sezon önce, PSG'den büyük çıkışını yaptığı Rennes'e transfer olduğunda da gözüne kestirmişti. Ancak transfer gerçekleşmedi. 2002 doğumlu forveti, Ligue 1 ve Fransa Kupası'ndaki 34 maçta 18 gol ve 4 asistle tamamladığı sezonun ardından yaklaşık 30 milyon avroya Nottingham Forest aldı.

PREMIER LEAGUE'DE PARLAYAMADI: Premier League'e uyumu pek iyi gitmedi. Geçen sezonun ilk bölümünü büyük ölçüde yedek kulübesinde geçirdi ve Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında attığı yalnızca iki golle yetindi. Bunun üzerine toparlanması için ocakta kiralık gönderildi. Ancak bu sezon geri döndüğünde de önceki yıla benzer bir tablo ortaya çıktı: Premier League'de yalnızca 5 maça çıktı ve toplam 50 dakika oynadı. Ocakta yeniden ayrılabileceğini düşünmek kaçınılmaz.

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KROSCHE ONU İYİ TANIYOR: Kalimuendo'nun geçen ocaktaki kiralık transferi sıradan bir takıma değildi. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a gitti ve orada kendini tamamen buldu. Hem santrfor hem de iki kanatta görev alarak yeniden ilk 11 oyuncusu oldu; 19 maçta 6 gol ve 1 asistle Eintracht Frankfurt'un ligde yükselmesine katkı sağladı.



Geçen ocakta ona güvenme kararı alan yönetici de Markus Krosche'ydi. Krosche çok yakında resmen Milan'ın yeni sportif direktörü olacak ve şimdiden Ruben Amorim'in elindeki kadroyu tamamlamak için transfer piyasasını incelemeye başladı.

KİRALIK TRANSFERE EVET, GIMENEZ DÖNMÜYOR: Nottingham Forest, belki de önceden belirlenmiş bir satın alma opsiyonuyla, oyuncuyu yeniden kiralamaya evet diyebilir. Milan da böylece Goncalo Ramos'un takımdaki rolünü zayıflatmadan sahanın başka bölgelerinde de kullanılabilecek bir hücum oyuncusu kazanabilir. Öncelik elbette Endrick olmaya devam ediyor. Ancak menajerlerin transferini istemek üzere Madrid'de yürüttüğü girişim sonuçsuz kalırsa Kalimuendo alternatifi öne çıkabilir.

Buna karşılık, Santiago Gimenez'in Porto'dan Milano'ya dönmesi kesinlikle gündemde değil. Milan, Meksikalı oyuncu Francesco Farioli'nin takımında kayda değer bir etki yaratamamış olsa da kiralık sözleşmesini sonlandırmayı düşünmüyor. Farioli, Gimenez yerine hem Samu Agheowa'yı hem de Milan'ın bir diğer eski oyuncusu André Silva'yı tercih ediyor. Yavaş yavaş ideal formuna kavuşan Gimenez de şu an için gururlu bir tavırla Milano'ya dönmeyi düşünmüyor. Ancak durum böyle devam ederse başka bir kulübe gitmek için yeniden transfer piyasasına çıkabilir.