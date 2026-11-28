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Milan'ın hücum hattı ocak transfer döneminde kaçınılmaz olarak küçük çaplı bir değişim geçirecek. Takımın Goncalo Ramos'a güvenme kararı ancak bir ölçüde karşılık verdi. Portekizli forvet, takım arkadaşlarının en iyi performanslarını sergilemesine yardımcı olsa da gol sayısı sezon başındaki beklentilere göre hâlâ çok düşük.

Bu nedenle, Francesco Camarda'nın yaşadığı zorlukların da etkisiyle, eski PSG oyuncusuyla dönüşümlü oynayabilecek veya onun yanında görev yapabilecek bir hücum takviyesine ihtiyaç var. Kulübün sahibi Gerry Cardinale'nin de açıkça dile getirdiği hayal, Real Madrid'den Endrick'i kadroya katmak. Ancak Matteo Moretto'nun aktardığına göre Milan'ın yakında yeni sportif direktörü olacak Krosche alternatifleri değerlendirmeye başladı ve Arnaud Kalimuendo yeniden gündeme geldi.

YENİDEN GÜNDEMDE: Milan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenli Fransız oyuncuyla birkaç sezon önce, PSG'den çıkış yaptığı Rennes'e transfer olduğu dönemde de ilgilenmişti. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Nottingham Forest, 2002 doğumlu forveti Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda çıktığı 34 maçta 18 gol ve 4 asistle tamamladığı sezonun ardından yaklaşık 30 milyon euroya kadrosuna kattı.

PREMIER LEAGUE'DE PARLAYAMADI: Premier League'e uyum süreci pek iyi geçmedi. Geçen sezonun ilk bölümünü fiilen kulübede geçirdi ve tek gollerini Avrupa Ligi'ndeki son iki maçta attı. Bunun üzerine kendini bulması için ocak ayında kiralandı. Ancak bu sezon da önceki yıla benzer bir tabloyla döndü: Premier League'de yalnızca 5 maçta toplam 50 dakika oynadı. Ocak ayında yeniden ayrılabileceğini düşünmek kaçınılmaz.

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KROSCHE ONU İYİ TANIYOR: Kalimuendo, geçen ocak ayındaki kiralık transferinde sıradan bir takıma gitmedi. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a katıldı ve burada kendini tamamen buldu. Hem santrfor hem de iki kanatta görev yaparak yeniden ilk 11'e yerleşti; 19 maçta 6 gol ve 1 asistle Eintracht Frankfurt'un lig sıralamasında yükselmesine katkı sağladı.



Geçen ocak ayında ona güvenme kararını veren yönetici de bizzat Markus Krosche'ydi. Kısa süre içinde Milan'ın yeni sportif direktörü resmen olacak Krosche, Ruben Amorim'in elindeki kadroyu tamamlamak için transfer piyasasını şimdiden incelemeye başladı.

KİRALIK TRANSFERE EVET, GIMENEZ'İN DÖNÜŞÜNE HAYIR: Nottingham Forest, belki de önceden belirlenmiş bir satın alma opsiyonuyla oyuncunun yeniden kiralanmasına evet diyebilir. Böylece Milan, Goncalo Ramos'un takımdaki konumunu zayıflatmadan sahanın başka bölgelerinde de kullanılabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu kazanabilir. Elbette öncelik Endrick. Ancak menajerlerinin transferini istemek için Madrid'e yapacağı girişim sonuç vermezse Kalimuendo alternatifi ağırlık kazanabilir.

Buna karşılık Santiago Gimenez'in Porto'dan Milano'ya dönmesi kesinlikle gündemde değil. Milan, Meksikalı oyuncu Francesco Farioli yönetiminde beklenen etkiyi yaratamamış olsa da kiralık sözleşmesini sonlandırmayı düşünmüyor. Farioli, Gimenez yerine hem Samu Agheowa'yı hem de bir başka eski Milan oyuncusu André Silva'yı tercih ediyor. İdeal formuna yavaş yavaş yaklaşan Gimenez de şu an gururundan dolayı Milano'ya dönmeyi düşünmüyor. Ancak durum böyle devam ederse başka takımlara transfer olmak için yeniden piyasaya çıkabilir.