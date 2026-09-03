Milan, işte Moreira: "Sağda oynamayı tercih ediyorum, Juventus'a hazırım"

Milano’daki Via Dante’de bulunan Flagship Store’da Milan taraftarlarıyla düzenlenen buluşmada, Milan’ın yeni futbolcusu Diego Moreira basınla bir araya geldi ve Milan’a geldikten sonraki ilk izlenimlerinin yanı sıra bu sezonki hedefleri hakkında konuştu.





Nasıl alışıyorsun? İki kez yedek kaldıktan sonra Juventus’a karşı oynamaya hazır mısın?





“İlk günler benim için büyüleyiciydi. Bu yeni bir deneyim: takım arkadaşlarım beni ilk günden çok iyi karşıladı ve buraya geldiğim andan itibaren kendimi evimde hissediyorum. Benim için uyum sağlamak kolay oldu. Kesinlikle oynamaya hazırım ve sadece kendi anımı bekliyorum: bence hoca, onun ve benim için doğru zamanda beni sahaya sürecek”





Sahada hangi bölgede oynamayı tercih ediyorsun?





“Oyun düzenimizde sağ kanadı tercih ediyorum. Bunu hocayla konuştum ve kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası”





22 numarayı seçtin, Kaká’nın numarası da oydu... Neden?





“7 numara müsait değildi çünkü Santi Gimenez hâlâ buradaydı. Başka bir numara seçmem gerekti ve şu anki yaşım olduğu için 22’yi seçtim”





Milan senin için büyük bir yatırım yaptı: bu baskıyı hissediyor musun?





“Baskı hissettiğimi söylemem ama daha çok onur duyuyorum. Kulüp bazı oyunculara bu kadar para yatırıyorsa, bu o oyunculara inandıkları anlamına gelir. Bana inanmakla doğru yaptıklarını gösterme zamanı geldi ve bu yüzden takımım ve taraftarlar için sahada her şeyimi vereceğim”





Bu yaz Saelemaekers’in formasıyla antrenman yaptın: tesadüf müydü yoksa Milan’a geleceğini zaten biliyor muydun?





“Dürüst olmak gerekirse bu sadece bir tesadüftü. Milli takımda birlikte olduğumuzda bana formasını verdi, çünkü çok yakın bir arkadaşım ve o formayı beğeniyordum. Tatilde yanıma aldım ve giydim: birkaç hafta sonra Milan’a imza attım ve bu bir tesadüftü”





Neden diğer İtalyan kulüpleri yerine Milan’ı seçtin?





“Milan, İtalya’nın en büyük kulüplerinden biri ve böyle bir kulüp sana ilgi gösterdiğinde iki kez düşünmezsin. Bana benimle ilgilendiklerini söylediklerinde aklıma Milan’ın büyük anları geldi: İtalya’nın en büyük kulüplerinden biri, burada olduğum için mutluyum”





Bize transfer sürecini anlatır mısın? Çok hızlı bir anlaşma oldu...





“Dürüst olmak gerekirse bununla ben ilgilenmiyorum, ben bir futbolcuyum ve bununla menajerlerim ilgilendi: harika bir iş çıkardılar ve söylediğim gibi çok mutluyum. Bir oyuncu olarak tek düşüncem futbol oynamak ve burada olmamın nedeni de bu”





Hedefin Serie A’da sezonun en iyi genç oyuncusu olmak mı?





“Benim ana hedefim takımla birlikte maçlar kazanmak. Kişisel hedeflerim daha sonra geliyor. Takım hedeflerine ulaşamazsan kişisel ödüller de alamazsın, bu yüzden sahada işimi yapacağım ve gerisi buna bağlı olarak gelecektir”



