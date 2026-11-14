Milan, Inter ve Avrupa'nın yarısıyla yarışta: Eintracht'ın yeni cevheri Ilicevic için gözlemciler devrede

Milan, Eintracht Frankfurt’un çok genç yeteneği Niko Ilicevic’i yakından takip ediyor. Milan, Bundesliga’daki ilk maçında rekor kıran 2010 doğumlu oyuncu için Inter ve Avrupa’nın önde gelen birçok kulübüyle yarışıyor.

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Ocak ayındaki transfer döneminin başlıca aktörlerinden biri Milan olacak. Milan, Ruben Amorim'in taleplerini karşılamaya çalışarak bugüne odaklanırken Avrupa futbolunun sunduğu en önemli yetenekleri kadrosuna katmak için geleceğe dönük çalışmalarını da sürdürüyor. Algoritma ve scout çalışmalarından sorumlu Bobby Gardiner, Milan gözlemcilerini şimdiden sahaya gönderdi. Kulüp, ocak ayında gelecekteki sportif direktörü Krosche'nin Almanya'daki bağlantılarından yararlanarak transferi için hamle yapmayı deneyeceği isim olarak Niko Ilicevic

ÇOK ERKEN PARLAYAN BİR YETENEK - 31 Ekim 2010'da Almanya'nın Aschaffenburg kentinde doğan Ilicevic, tamamen sol ayağını kullanan bir yetenek. Hem on numara pozisyonunda oynayabiliyor hem de hücum hattının kanatlarına açılabiliyor. 2018'de, henüz sekiz yaşındayken katıldığı Eintracht altyapısında yetişti. O tarihten bu yana gelişimi ve yükselişi inanılmaz derecede hızlı oldu: 13 yaşında U17 takımında ilk maçına çıktı, bir yıl sonra 14 yaşındayken U19 takımında forma giymeye başladı. Bu yıl henüz 16 yaşındayken A takımda da rekor kırdığı ilk maçına çıktı.

REKOR KIRDIĞI İLK MAÇ - Geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'ndeki çıkışının ardından Hırvat asıllı Alman yeteneğin bu sezon A takımda da forma şansı bulmasını bekleyenlerin sayısı çoktu. Ancak kimse ilk maçına bu kadar erken çıkmasını beklemiyordu. Ilicevic'in sahada geçirdiği ilk resmî dakika şimdiden Bundesliga tarihine geçti. Niko, 1 Kasım'da Hamburg karşısında alınan 3-1'lik galibiyette maç bitmek üzereyken oyuna girerek 16 yaş ve 1 günlükken Youssoufa Moukoko ile birlikte Almanya liginin en genç ilk maçına çıkan oyuncusu oldu. Bir dakikada kaleye iki isabetli şut çekmesi, teknik direktör Adi Hütter'i hemen etkiledi. Hütter de Paderborn ile 2-2 berabere kaldıkları bir sonraki maçta ona tam 26 dakika süre verdi.

INTER VE AVRUPA'NIN DİĞER KULÜPLERİYLE REKABET - Niko Ilicevic'in yeteneği bir süredir dünyanın önde gelen kulüplerinin radarında. Sky Sport'un bir süredir aktardığı üzere, harekete geçen ilk İtalyan kulübü Inter oldu. Inter'in yanı sıra Real Madrid, Barcelona (bu günlerde bir girişimde bulunuyor), Arsenal, Bayern Münih ve Manchester City de Ilicevic için sırada; gelişimini takip ediyorlar.

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GÖZLEMCİLER İŞ BAŞINDA - Milan'ın harekete geçmeyi seçtiği koşullar kuşkusuz kolay değil. Yine de kulüp, gözlemcilerini onu yerinde izlemeleri için defalarca göndererek ve Milano'ya olası bir transfer için nabız yoklamaya başlayarak güçlü bir hamle yapmayı seçti. Avrupa'da en çok talibi bulunan futbolcu yeğeni Ilicevic, yakında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Amcası Ivo Iličević, Hırvatistan Millî Takımı'nda forma giymiş; Hamburg, Nürnberg ve Kaiserslautern'in de aralarında bulunduğu çeşitli Alman kulüplerinde oynamıştı. Ilicevic'in ilk profesyonel sözleşmesi, Eintracht'ı dünyanın önde gelen kulüplerinin hamlelerinden korumuyor.