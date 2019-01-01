Milan-Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

Milan ve Inter, Serie A'nın 4. haftasında kozlarını paylaşacak.

İtalya 'nın 4. haftasında 7. sırada olan , lider ile karşı karşıya gelecek.

San Siro'daki Milano Derbisi'nde hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

Ligdeki 3 maçını da kazanan tek takım olan Inter, 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milan ise açılış maçında 'ye 1-0 mağlup oldu; ancak son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kazanmayı bildi.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?

Milan ve Inter'i karşı karşıya getirecek mücadele 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Aynı şehrin iki ezeli rakibinin karşılaşması, TSİ 21:45'te başlayacak.

Milan - Inter maçı hangi kanalda?

Milano Derbisi, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler, Nesine.com'u ziyaret edebilir veya beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Milan - Inter maçının iddaa oranları

İddaa bu maçta ev sahibi Milan'ın galibiyetine 3.10 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 2.75 olarak belirlenmiş.

Inter galibiyetine verilen oran ise 1.95.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.