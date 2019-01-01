Milan-Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 4. haftasında 7. sırada olan Milan, lider Inter ile karşı karşıya gelecek.
San Siro'daki Milano Derbisi'nde hakem Daniele Doveri düdük çalacak.
Ligdeki 3 maçını da kazanan tek takım olan Inter, 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milan ise açılış maçında Udinese'ye 1-0 mağlup oldu; ancak son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kazanmayı bildi.
Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?
Milan ve Inter'i karşı karşıya getirecek mücadele 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Aynı şehrin iki ezeli rakibinin karşılaşması, TSİ 21:45'te başlayacak.
Milan - Inter maçı hangi kanalda?
Milano Derbisi, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler, Nesine.com'u ziyaret edebilir veya beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Milan - Inter maçının iddaa oranları
İddaa bu maçta ev sahibi Milan'ın galibiyetine 3.10 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 2.75 olarak belirlenmiş.
Inter galibiyetine verilen oran ise 1.95.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.