Fransız milli oyuncu, Serie A'da evine hırsız giren ilk yıldız futbolcu değil.

Theo Hernandez'in evi, dün gece kız arkadaşı Zoe Cristofoli ve altı aylık oğulları evdeyken soyuldu.

İtalya'daki birden fazla haber, hırsızların dün gece yerel saatle 21.00'de Theo'nun evine girerek birkaç değerli eşya çaldığını iddia ediyor. Milaan'ın yıldızı, kız arkadaşı ve oğlu Theo Junior'ın aksine evde değildi.

Zoe Cristofoli şok geçirdi ve polis tarafından binaya giren çeteyi teşhis etmeye çalıştığı bildirildi. Yetkililer, hırsızları yakalamak amacıyla özel güvenlik kameralarının görüntülerini de izleyecek.

Theo ve ailesi, Milano'ya birkaç kilometre uzaklıktaki Varese ilindeki bir kasaba olan Cassano Magnago'da yaşıyor.

Fransız milli oyuncu, Serie A'da evine hırsız giren ilk yıldız futbolcu değil. İki hafta önce, Juventus'un yıldızı Angel Di Maria'nın Torino'daki evine hırsızlar girerken, Roma'dan Mady Camara geçen hafta başkentte arabasını çaldırdı.