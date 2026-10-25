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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
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Milan'ın yeni Head of Football'u hakkında Ambrosini: "Kulübün yapısını ve çalışma biçimini göz önünde bulundurunca İtalyan bir isme yöneleceklerini beklemiyordum"

Serie A
AC Milan

Ambrosini, DAZN stüdyosunda Milan'ın futbolun başına geçecek yeni bir isim arayışını yorumladı

"Milan gibi bir kulüpte tercihin İtalyan bir isimden yana olması kesin değildi. Kulübün yapısı ve işleyişi göz önüne alındığında İtalyan bir profile yöneleceklerini beklemiyordum. Amorim'in birine

yakın

olması gerektiğini düşünüyorum. İç dinamikleri bilmiyorum ama her durumda hep onun konuştuğu izlenimine kapılıyorum. Bu hassas dönemde konuşabileceği biri olsaydı, onun da üzerindeki psikolojik yük biraz hafiflerdi. Teknik açıdan ise İtalyan olsun ya da olmasın, teknik direktörle iyi anlaşacak bir isim olması gerekiyor." Massimo Ambrosini, Alman Krosche'nin favori olduğu Milan'ın yeni yönetici arayışını böyle yorumladı.

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